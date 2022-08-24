В Рязани у ТЦ «Круиз» ребенок выпрашивал деньги и отдавал их родителям
Об этом рязанцы сообщили в соцсетях.
В Рязани засняли ребенка, который выпрашивал деньги у прохожих. Соответствующий пост в среду, 24 августа, появился в Telegram-канале RZN_life.
Ребенка заметили на парковке у ТЦ «Круиз». Очевидцы утверждают, что ребенок выпрашивал деньги, после чего отдавал их родителям.
«Ходит вот этот ребенок, выпрашивает деньги! Родители подходят и забирают потом, что ему надавали! Органы по защите детей, обратите внимание!» — говорится в подписи к публикации.
Позже на информацию отреагировала детский омбудсмен Анжелика Евдокимова.