В Рязани поиски Елены Логуновой ведут московские следователи
Об этом сообщила мать пропавшей рязанки Наталия Кошелева.
В Рязани поиски Елены Логуновой продолжают вести московские следователи. Об этом сообщила мать пропавшей рязанки Наталия Кошелева.
Женщина подчеркнула, что возобновлять поиски с волонтерами и неравнодушными рязанцами, как это было в прошлом году, пока не планируется.
Напомним, что в 2021 году Елену Логунову искали детектив Екатерина Шумякина совместно с волонтерами и добровольцами.
Также 25 июля исполнился год с момента исчезновения 27-летней рязанки.