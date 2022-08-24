В Рязани поиски Елены Логуновой ведут московские следователи

Об этом сообщила мать пропавшей рязанки Наталия Кошелева.

В Рязани поиски Елены Логуновой продолжают вести московские следователи. Об этом сообщила мать пропавшей рязанки Наталия Кошелева.

Женщина подчеркнула, что возобновлять поиски с волонтерами и неравнодушными рязанцами, как это было в прошлом году, пока не планируется.

Напомним, что в 2021 году Елену Логунову искали детектив Екатерина Шумякина совместно с волонтерами и добровольцами.

Также 25 июля исполнился год с момента исчезновения 27-летней рязанки.