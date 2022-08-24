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В Рязани мужчина угрожал ножом 25-летнему неприятелю
Конфликт случился на улице Кудрявцева во вторник, 23 августа.

В Рязани мужчина угрожал ножом 25-летнему сопернику. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел во вторник, 23 августа. Рязанцы обратились в полицию и рассказали, что на улице Кудрявцева между двумя мужчинами разгорелся конфликт. Один из них угрожал другому убийством.

На место выехали сотрудники полиции. Они утихомирили 35-летнего пьяного рязанца. Его задержали и препроводили в отдел полиции. Ранее мужчину судили за кражу и привлекали неоднократно к ответственности за нарушение общественного порядка.

По предварительным данным, 35-летний рязанец гулял с подругой по городу. Он был нетрезв. В один момент он поругался с женщиной из-за упрека в свой адрес. Случайным свидетелем ссоры на улице Кудрявцева оказался 25-летний горожанин. Он сделал замечание о недопустимости подобного обращения с женщинами. После этого мужчина достал нож и начал угрожать незнакомцу, если тот не прекратит вмешиваться. Обратив внимание на конфликт, очевидцы вызвали полицию.

На рязанца завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.