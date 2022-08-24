В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве настоятеля храма
Труп священника обнаружили утром в среду, 24 августа.
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве настоятеля храма. Об этом сообщил
По информации источника, 22-летнего мужчину допросят в ближайшее время.
По предварительной информации, преподаватель воскресной школы преследовал бывшую ученицу и настойчиво за ней ухаживал. За девушку попытался заступиться священник. После этого мужчина два раза ударил настоятеля храма — в шею и тело.
Напомним, труп священника обнаружили утром в среду, 24 августа.