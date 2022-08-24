В Орле неизвестный бросил коктейли Молотова в здание региональной администрации
Инцидент произошел утром в среду, 24 августа.
В Орле неизвестный бросил коктейли Молотова в здание региональной администрации. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в
Инцидент произошел утром в среду, 24 августа.
По словам политика, неизвестный бросил две бутылки с зажигательной семью в центральный вход здания. Он отметил, что огонь смогли оперативно потушить.
Пострадал один из сотрудников администрации. Ему оказали помощь.