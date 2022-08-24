В Канищеве рязанские полицейские остановили пьяного водителя на «Опеле»

Мужчина не имел прав на управление транспортными средствами и неоднократно привлекался к ответственности за пьяную езду.

Рязанские полицейские задержали пьяного водителя. Подробности задержания в среду, 24 августа, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился накануне во вторник, 23 августа, примерно в 21.00 в Канищеве. Полицейские заметили мужчину на автомобиле Opel, который странно передвигался по дороге. Машину остановили и выяснилось, что мужчина пьян и у него нет прав на управление транспортными средствами.

Прибывшие сотрудники ГИБДД установили, что 33-летний рязанец ранее уже был лишен прав на управление транспортными средствами за нарушение ПДД. Также он неоднократно управлял автомобилем в пьяном виде.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством и составили материалы для привлечения к ответственности.