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В Канищеве рязанские полицейские остановили пьяного водителя на «Опеле»
Мужчина не имел прав на управление транспортными средствами и неоднократно привлекался к ответственности за пьяную езду.

Рязанские полицейские задержали пьяного водителя. Подробности задержания в среду, 24 августа, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился накануне во вторник, 23 августа, примерно в 21.00 в Канищеве. Полицейские заметили мужчину на автомобиле Opel, который странно передвигался по дороге. Машину остановили и выяснилось, что мужчина пьян и у него нет прав на управление транспортными средствами.

Прибывшие сотрудники ГИБДД установили, что 33-летний рязанец ранее уже был лишен прав на управление транспортными средствами за нарушение ПДД. Также он неоднократно управлял автомобилем в пьяном виде.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством и составили материалы для привлечения к ответственности.