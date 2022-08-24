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В центре Рязани из-за ремонта газопровода изменят движение троллейбусов
С 08:00 среды, 24 августа и до окончания ремонтных работ движение транспорта ограничат по улице Маяковского в сторону улицы Свободы.

В центре Рязани из-за ремонта газопровода изменят движение троллейбусов. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 08:00 среды, 24 августа и до окончания ремонтных работ движение транспорта ограничат по улице Маяковского в сторону улицы Свободы по двум полосам.

Ремонтные работы на газопроводе проведут около дома № 73, место огородят и установят предупреждающие знаки.

Изменятся маршруты движения троллейбусов:

троллейбусы № 2 на участке от остановки «Кальное» до остановки «Дом художника» будут ходить по Касимовскому шоссе, улице Грибоедова, Есенина, Ленина, Соборной, Первомайскому проспекту (в прямом и обратном направлении);

троллейбусы № 16 на участке от остановки «Дом художника» до остановки «Площадь Мичурина» будут ходить по Первомайскому проспекту, улицам Соборной, Ленина, Есенина, Маяковского (в прямом направлении), далее по своему маршруту.