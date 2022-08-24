В бюджет Рязани внесли изменения

Изменения внесли на внеочередном заседании.

В бюджет Рязани внесли изменения. Об этом в среду, 24 августа, сообщила пресс-служба гордумы.

Изменения внесли на внеочередном заседании. Теперь доходы и расходы городского бюджета увеличились на общую сумму 362 миллиона 236 тысяч рублей. При этом объем предоставляемых межбюджетных трансфертов увеличили на 378 миллионов 166 тысяч рублей. Они пойдут на:

капитальный ремонт восьми участков тепловых сетей — 199 миллионов 795 тысяч рублей;

обеспечение жильем детей-сирот — 84 миллиона 169 тысяч рублей;

благоустройство 20 дворов — 50 миллионов рублей;

обеспечение отдыха и оздоровления детей — 16 миллионов 227 тысяч рублей;

установку пожарной сигнализации в общеобразовательных учреждениях — 15 миллионов 135 тысяч рублей;

освещение автомобильных дорог — 5 миллионов 732 тысяч рублей;

установку систем видеонаблюдения и охранной сигнализации в четырех школах — №№ 22, 33, 47, 62 — 2 миллиона 588 тысяч рублей;

оборудование душевых и комнат гигиены в оздоровительном лагере «Сказка» и ремонт освещения территории в оздоровительном лагере «Смена» — четыре миллиона рублей;

обустройство остановок и подходов к ним — 259 тысяч рублей;

закупка книжек в МБУК «ЦБС Рязани» — 259 тысяч рублей.

Также увеличиваются ассигнования на 183 миллиона 251 тысяча рублей. Они пойдут на:

— предоставление льготного проезда в городском пассажирском транспорте — 47 миллионов рублей;

— софинансирование на покупку транспорта в «Управление Рязанского троллейбуса» — 13 миллионов 750 тысяч рублей;

— благоустройство сквера Торговых рядов и пешеходной зоны по улице Краснорядской — 27 миллионов рублей;

— установку детской и спортивной площадок на территории Лесопарка — 15 миллионов рублей;

— софинансирование расходов по приобретению спецтехники для уборки города — 12 миллионов 592 тысяч рублей;

— софинансирование расходов по благоустройству сквера по адресу: поселок Солотча, улица Владимирская — 853 тысяч рублей;

— приобретение и установку лавочек на Лыбедском бульваре — 600 тысяч рублей;

— питание детей в детских садах — 16 миллионов 681 тысяча рублей;

— переселение граждан из аварийного жилищного фонда — 13 миллионов 290 тысяч рублей.