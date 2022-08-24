В Белгородской области пьяный скутерист натравил собаку на полицейского
Инцидент произошел в Новой Нелидовке.
В Белгородской области пьяный скутерист натравил собаку на полицейского. Об этом сообщил
Инцидент произошел в Новой Нелидовке.
Мужчина, будучи пьяным, катался на мопеде. Около своего дома он попался на глаза полицейским.
После этого этого дебошир пошел во двор, привел сторожевую собаку и натравил ее на инспектора ДПС. Животное укусило правоохранителя в ногу.
По информации источника, деревенскому жителю может грозить до десяти лет колонии.