Собянин опубликовал видео с места лесных пожаров под Рязанью
Ранее врио губернатора Павел Малков рассказал, что распространение огня на юг и запад практически остановлено.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале
По состоянию на вторник, 23 августа, площадь пожаров достигла 9,47 тысячи гектаров.
Ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал, что распространение огня на юг и запад практически остановлено.
Рязанцы поделились кадрами, как самолет набирает воду для тушения лесных пожаров.