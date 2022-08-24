Синоптики рассказали, что в Рязанской области не ожидается дождей
Ранее из-за лесных пожаров в регионе ввели режим ЧС.
Синоптики рассказали, что в Рязанской области не ожидается дождей. Об этом
Макарова рассказала, что небольшие дожди пройдут на севере и северо-востоке ЦФО во второй половине недели. Она отметила, что локальные пожары не будут способствовать уменьшению класса пожарной опасности и не помогут потушить лесные пожары.
Напомним, в понедельник, 22 августа, врио губернатора Павел Малков ввел в Рязанской области режим ЧС.