Рязанцев пригласили на «Вечер боев»
Турнир по MMA состоится в субботу, 27 августа, в ЦПКиО.
Рязанцев пригласили на «Вечер боев». Информация появилась на сайте регионального минспорта.
Турнир по MMA состоится в субботу, 27 августа, в 17:00, в ЦПКиО. Его организует клуб смешанных единоборств АРТА при поддержке минспорта.
Мероприятие пройдет в рамках фестиваля спорта и музыки «Движение» — он приурочен ко Дню Города.
В рамках турнира пройдут восемь боев. В них поучаствуют спортсмены из Тулы, Рязани, Владимира и Москвы. Среди гостей праздника разыграют абонементы от организаторов фестиваля.
Возрастное ограничение: 6+