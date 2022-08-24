Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
31°
Чтв, 25
32°
Птн, 26
33°
ЦБ USD 59.9 0.16 24/08
ЦБ EUR 59.33 -0.2 24/08
Нал. USD 61.9 / 61.81 24/08 12:00
Нал. EUR 64.6 / 61.44 24/08 10:55
Новости
Публикации
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
5 132
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
5 462
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
44 801
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
17 227
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанцев пригласили на «Вечер боев»
Турнир по MMA состоится в субботу, 27 августа, в ЦПКиО.

Рязанцев пригласили на «Вечер боев». Информация появилась на сайте регионального минспорта.

Турнир по MMA состоится в субботу, 27 августа, в 17:00, в ЦПКиО. Его организует клуб смешанных единоборств АРТА при поддержке минспорта.

Мероприятие пройдет в рамках фестиваля спорта и музыки «Движение» — он приурочен ко Дню Города.

В рамках турнира пройдут восемь боев. В них поучаствуют спортсмены из Тулы, Рязани, Владимира и Москвы. Среди гостей праздника разыграют абонементы от организаторов фестиваля.

Возрастное ограничение: 6+