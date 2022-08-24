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Рязанцев попросили о помощи в поисках 53-летнего Виктора Елисейкина
Мужчина пропал 24 июля. Он может находится в Ставрополе или в Рязани.

Рязанцев попросили о помощи в поисках 53-летнего Виктора Елисейкина. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Виктор Елисейкин 1969 года рождения пропал 24 июля. Он может находится в Ставрополе или в Рязани.

Приметы мужчины: рост 163 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие.

Был одет в серую футболку, серые шорты и черные кроссовки.

Всех, кому известно местоположение Виктора Елисейкина, просят звонить по телефону: 8 800 700 5452 или 112.