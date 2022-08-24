Рязанца повторно оштрафовали за заросший сорняками участок. Об этом в среду, 24 августа, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
В сентябре 2021 года специалисты ведомства провели проверку и нашли нарушения в содержании сельхозучастка, который принадлежит рязанцу.
Территория площадью более 20 гектаров находится в Рязанском районе. Она заросла сорняками, кустарниками и деревьями.
Владельца участка 30 сентября признали виновным по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв») и назначили ему штраф в 20 тысяч рублей.
Мужчина не оплатила штраф в указанные сроки и против него возбудили еще одно административное дело по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»).
Суд назначил рязанцу штраф в размере 40 тысяч рублей.