Россиянам рассказали, какие фильмы будут крутить в кинотеатрах

Ранее компания IMAX запретила использовать формат в российских кинотеатрах.

Россиянам рассказали, какие фильмы будут показывать в кинотеатрах. Об этом в среду, 24 августа, сообщили представители крупных киносетей «Люксор» и «Каро» в беседе с РИА Новости.

По их словам, в новом сезоне россиян ожидают показы отечественных фильмов и «немного зарубежных».

Как утверждает вице-президент по управлению кинопоказом сети кинотеатров «Каро» Майя Манерова, для россиян будут доступны фильмы «Сердце Пармы» Антона Мегердичева, «Преступления будущего» Дэвида Кроненберга, «Вихрь» Гаспара Ноэ, семейная сказка Лины Арифулиной, Александра Баршака и Артема Аксененко «Красная шапочка», приключенческий фильм Глеба Орлова «Либерея: Охотники за сокровищами», участники ММКФ «Кэт» Бориса Акопова и «Недетский дом» Михаила Расходникова, «Декабрь» Клима Шипенко.

В киносети «Люксор» пояснили, что они подстраиваются под желания зрителей.

Ранее компания IMAX запретила использовать формат в российских кинотеатрах.