Центробанк предложил возвращать украденные мошенниками деньги

Российские банки могут обязать возвращать клиентам деньги, если они перевели их мошенникам на подозрительный счет. Об этом сообщило
Ограничения будут действовать, если счет находился в специальной базе данных Банка России.
Поправку в закон о национальной платежной системе предложил регулятор. Документ пересекается с законопроектом об информационном обмене с МВД — его Дума приняла в первом чтении.
«Последняя редакция законопроекта предусматривает, что банки, исполнившие перевод на мошеннический счет, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления. По трансграничным переводам предполагается срок — в течение 60 дней», — заявил Уваров.
Помимо этого, в Центробанке предложили на два дня приостанавливать перевод по счету, информация о котором есть в базе данных.
Законопроект об информационном обмене подразумевает подключение полиции к автоматизированной системе ФинЦЕРТ. В нее поступают данные о переводах или попытках перевода средств злоумышленникам.