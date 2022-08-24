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Центробанк предложил возвращать украденные мошенниками деньги
Условие — средства должны переводить на счет, который есть в базе данных Банка России.

Российские банки могут обязать возвращать клиентам деньги, если они перевели их мошенникам на подозрительный счет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу департамента информационной безопасности Центробанка Вадима Уварова.

Ограничения будут действовать, если счет находился в специальной базе данных Банка России.

Поправку в закон о национальной платежной системе предложил регулятор. Документ пересекается с законопроектом об информационном обмене с МВД — его Дума приняла в первом чтении.

«Последняя редакция законопроекта предусматривает, что банки, исполнившие перевод на мошеннический счет, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления. По трансграничным переводам предполагается срок — в течение 60 дней», — заявил Уваров.

Помимо этого, в Центробанке предложили на два дня приостанавливать перевод по счету, информация о котором есть в базе данных.

Законопроект об информационном обмене подразумевает подключение полиции к автоматизированной системе ФинЦЕРТ. В нее поступают данные о переводах или попытках перевода средств злоумышленникам.