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Общая площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла до 11,7 тысячи гектаров
Об этом сообщили в экстренных службах.

Общая площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла на четверть, до 11,7 тысячи гектаров. Об этом в среду, 24 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.

По состоянию на вторник, 23 августа площадь пожаров составляла 9,47 тысячи гектаров. По состоянию на среду, 24 августа, площадь увеличилась на 24% и достигла 11,716 тысячи гектаров.

Ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал, что распространение огня на юг и запад практически остановлено.