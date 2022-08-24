Общая площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла до 11,7 тысячи гектаров
Об этом сообщили в экстренных службах.
Общая площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла на четверть, до 11,7 тысячи гектаров. Об этом в среду, 24 августа, сообщило
По состоянию на вторник, 23 августа площадь пожаров составляла 9,47 тысячи гектаров. По состоянию на среду, 24 августа, площадь увеличилась на 24% и достигла 11,716 тысячи гектаров.
Ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал, что распространение огня на юг и запад практически остановлено.