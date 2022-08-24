На трассе под Екатеринбургом пенсионер на «Рено» врезался в пожарный автомобиль

Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте.

Под Екатеринбургом произошло смертельное ДТП. Об этом в среду, 24 августа, сообщил портал «Уралинформбюро».

Трагедия случилась во вторник, 23 августа, около 22.40 на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». Там 63-летний водитель на Renault Logan врезался в припаркованную пожарную машину «Урал АЦ-4,0», после чего вылетел в кювет.

Водитель легковушки скончался от полученных травм на месте. Его пассажирка -65-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована.

Позже водитель пожарного автомобиля признался, что на обочине остановился для отдыха, предварительно включив аварийный сигнал. Удар в заднюю часть машины он почувствовал лишь спустя несколько минут после остановки.

«На месте аварии инспекторами ГИБДД и следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия. По факту ДТП проводится расследование», — сообщили агентству в ведомстве.