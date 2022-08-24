На двух рязанских улицах 24 августа отключат холодную воду
Водоснабжения не будет до 17:00.
На двух рязанских улицах в среду, 24 августа, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «
До 17:00 ресурса не будет по адресам:
- поселок Карцево, дома №№ 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 11, 110, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37а, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 69, 6а, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90 корп.1, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99;
- улица Энгельса, дома №№ 3, 3 корпус 1, 5 (школа № 20), 7, 9/9.