Мишустин может приехать в Рязанскую область
Президент Владимир Путин поручил премьер-министру приехать в регионы, в которых действуют лесные пожары.
Премьер-министр Михаил Мишустин может приехать в Рязанскую область. По данным
«Мы вчера среди прочих вопросов с председателем правительства обсуждали и вопросы, связанные с борьбой с пожарами, и я просил его эти территории посетить», — заявил президент в среду, 24 августа, на совещании по борьбе с лесными пожарами.
Путин поручил вице-премьеру — руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко подготовить материалы к поездке Мишустина.
Во вторник, 23 августа, правительство создало комиссию по ликвидации лесных пожаров.
Отметим, что информация о возможном приезде главы кабмина в Рязанскую область появилась еще до начала лесных пожаров.