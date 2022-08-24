Мэрия разобрала свалку мусора у торгового центра после жалоб рязанцев в соцсетях на вонь
Об этом сообщила мэр Елена Сорокина.
Мэрия Рязани разобрала свалку мусора у ТЦ «Малина» после жалоб местных жителей в соцсетях на вонь. Соответствующий пост в среду, 24 августа,
«Сюда складировали отходы как сам торговый центр, так и находящиеся неподалеку кафе. Ситуация стала критической. На носу День города, погода жаркая, а у нас огромная свалка в самом центре города», — написала Сорокина.
По ее словам, впредь администрация будет следить за тем, чтобы предприниматели и «Эко-Пронск» следили за территорией и своевременно вывозили мусор. Ответственным за это назначили заместителя Олега Федина.