Мэрия разобрала свалку мусора у торгового центра после жалоб рязанцев в соцсетях на вонь

Об этом сообщила мэр Елена Сорокина.

Мэрия Рязани разобрала свалку мусора у ТЦ «Малина» после жалоб местных жителей в соцсетях на вонь. Соответствующий пост в среду, 24 августа, опубликовала глава горадминистрации Елена Сорокина на личной странице во «Вконтакте».

«Сюда складировали отходы как сам торговый центр, так и находящиеся неподалеку кафе. Ситуация стала критической. На носу День города, погода жаркая, а у нас огромная свалка в самом центре города», — написала Сорокина.

По ее словам, впредь администрация будет следить за тем, чтобы предприниматели и «Эко-Пронск» следили за территорией и своевременно вывозили мусор. Ответственным за это назначили заместителя Олега Федина.