МЧС: угрозы населенным пунктам в Рязанской области из-за пожаров нет

По его словам, спасатели делают все возможное, чтобы огонь не перекинулся на населенные пункты.

Угрозы населенным пунктам из-за пожаров в Рязанской области нет. Об этом в среду, 24 августа, сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании по лесным пожарам у президента Владимира Путина, передали РИА Новости.

По его словам, спасатели делают все возможное, чтобы огонь не перекинулся на населенные пункты.

«В превентивных целях осуществлена частичная эвакуация из двух населенных пунктов, однако благодаря оперативно принимаемым мерам, слаженной работе авиации и наземной группировки перехода огня не допущено. В настоящий момент угрозы населенным пунктам нет», — сказал Куренков.

Он также добавил, что обстановка осложняется сильными порывами ветра, до 25 метров в секунду.