Лесные пожары в Рязанской области распространяются в сторону Подмосковья

Об этом сообщил глава департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев.

Лесные пожары в Рязанской области распространяются в сторону Подмосковья. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгения Малышева.

По его словам, огонь идет в сторону Шатурского района. Чиновник пояснил, что департамент следит за ситуацией круглосуточно. Пожар находится в 23 километрах от границы с Владимирской областью.

На совещании по ситуации с лесными пожарами Владимир Путин поручил принять меры для тушения и минимизации ущерба в Рязанской области, а также защиты людей и природы.