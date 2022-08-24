Лесные пожары в Рязанской области распространяются в сторону Подмосковья
Об этом сообщил глава департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев.
Лесные пожары в Рязанской области распространяются в сторону Подмосковья. Об этом сообщило
По его словам, огонь идет в сторону Шатурского района. Чиновник пояснил, что департамент следит за ситуацией круглосуточно. Пожар находится в 23 километрах от границы с Владимирской областью.
На совещании по ситуации с лесными пожарами Владимир Путин поручил принять меры для тушения и минимизации ущерба в Рязанской области, а также защиты людей и природы.