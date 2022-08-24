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Глава Минприроды назвал причины лесных пожаров под Рязанью
По его словам, причины пожаров не только в сухих грозах. Также в Рязанской области были факты поджогов.

Глава Минприроды Александр Козлов назвал причины лесных пожаров в Рязанской области. Об этом в среду, 24 августа, он сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, причины пожаров не только в сухих грозах. Также в Рязанской области были факты поджогов.

«Владимир Владимирович, то, что происходит в Центральном федеральном округе, вызвано не только сухими грозами, жаркой погодой и отсутствием осадков. Есть факты поджогов. Мы сегодня это видели по Рязанской области», — сказал Козлов.

Козлов также добавил, что документы передали в полицию.