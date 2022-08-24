Дым от лесных пожаров под Рязанью засняли на высоте двух километров

Видео в соцсетях опубликовал один из пилотов, тушивших возгорание, в среду, 24 августа.

Дым от лесных пожаров под Рязанью засняли на высоте двух километров. Видео в соцсетях опубликовал один из пилотов, тушивших возгорание, в среду, 24 августа.

Летчик рассказал, что его борт Ил-76 делает шесть вылетов за день, работа ведется только в светлое время суток. Самолет заправляют водой на земле.

Также мужчина высказал свое мнение о длительности тушения возгорания.

«Такие пожары главное держать под контролем и работать совместно с наземными силами (как сейчас и происходит). Тут, конечно, по-хорошему, дождика ливневого на денька два, было бы хорошо. Думаю, на этой неделе с ними закончим», — написал специалист.

Ранее рязанцы поделились кадрами, как самолет набирает воду для тушения лесных пожаров из реки.