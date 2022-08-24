Детский омбудсмен отреагировала на информацию о выпрашивающем деньги ребенке у ТЦ «Круиз»

Ранее в сети появилась информация, что у ТЦ «Круиз» ребенок выпрашивает деньги у прохожих и отдает их родителям.

Детский омбудсмен Анжелика Евдокимова отреагировала на информацию о выпрашивающем деньги ребенке у ТЦ «Круиз». Соответствующий комментарий в среду, 24 августа, она написала в соцсетях.

Ранее в сети появилась информация, что у ТЦ «Круиз» ребенок выпрашивает деньги у прохожих и отдает их родителям.

По словам Евдокимовой, она вместе с полицией проверяет информацию о произошедшем.

«Спасибо за бдительность! Занимаюсь проверкой этого случая совместно с полицией», — написала она.