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Жители Заводской Слободы рассказали о приближающемся к деревне огне
По их словам, огонь приближается с северо-восточной стороны.

Жители Заводской Слободы рассказали, что к их деревне приближается огонь. Соответствующий пост во вторник, 23 августа, появился в Telegram-канале RZN_life.

По их словам, огонь приближается с северо-восточной стороны.

«Осталось 5 км через непроходимый лес. Техники около нас нет, мы следующие под угрозой. Сделайте хоть что-нибудь, спасите нас!» — говорится в посте.

Ранее глава Рослесхоза заявил, что лесной пожар в Рязанской области удастся потушить за два дня.