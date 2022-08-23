Жители Заводской Слободы рассказали о приближающемся к деревне огне
По их словам, огонь приближается с северо-восточной стороны.
Жители Заводской Слободы рассказали, что к их деревне приближается огонь. Соответствующий пост во вторник, 23 августа, появился в Telegram-канале RZN_life.
По их словам, огонь приближается с северо-восточной стороны.
«Осталось 5 км через непроходимый лес. Техники около нас нет, мы следующие под угрозой. Сделайте хоть что-нибудь, спасите нас!» — говорится в посте.
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