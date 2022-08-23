Зеленский пригрозил вернуть Крым в состав Украины «любыми способами»
По словам Зеленского, это будет «реанимация мирового правопорядка».
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита «Крымская платформа» заявил, что Киев планирует вернуть Крым «любыми средствами». Об этом сообщил
По словам Зеленского, это будет «реанимация мирового правопорядка».
«Мы вернем Крым любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами», — заявил президент Украины.
Ранее Зеленский назвал черту, за которой будут невозможны переговоры с Россией.