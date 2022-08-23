В Рязанской области лесные пожары тушат свыше девяти тысяч человек

Площадь активного горения составляет 183 гектара.

Лесные пожары в Рязанской области тушат свыше 9,2 тысячи человек. Данные на вторник, 23 августа, привело региональное управление МЧС.

Площадь активного горения составляет 183 гектара.

По информации ведомства, к ликвидации привлекли 1,7 тысячи единиц техники. В тушении огня задействовали 17 воздушных судов: от МЧС России — десять единиц (три Ил-76, два Бе-200ЧС, один Ми-26, четыре Ми-8), от Московского авиационного центра — четыре единицы (два Ка-32, два Бк-117), от Минобороны — три единицы (два Ил-76, один Ми-8). За 2 409 сливов авиация сбросила 15 253 тонн воды.

От правительства Москвы в регион поступили бульдозеры, поливомоечная техника и экскаваторы. В тушении от МЧС России задействовали аэромобильные группировки из пяти соседних регионов, более 550 человек и 125 единиц техники. Также к работам привлекли десять воздушных судов министерства.

«Для эффективного тушения пожаров и защиты населенных пунктов силы сосредоточены по всему периметру фронта. Пожарные работают в круглосуточном режиме, в сложных условиях труднодоступной местности», — отметили в ведомстве.

Ранее МЧС возбудило уголовное дело по факту пожара в Спасском районе. По данным ведомства, он начался 7 августа на территории Кудомского лесничества. Причиной называют неосторожное обращение с огнем.