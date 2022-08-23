В Рязанской области дороги к лесным пожарам прокладывают бульдозеры

В Рязанской области дороги к лесным пожарам прокладывают бульдозеры. Об этом журналистам сообщил врио губернатора Павел Малков, передает РИА Новости .

По его словам, беспрецедентные силы, брошенные на борьбу с пожарами, распределяются по периметру пожара. Планируется полностью окружить очаг возгорания, обеспечить его сжатие и ликвидировать.

Малков отметил, что бульдозеры предназначены для прокладки минерализованных полос, по которым потом к возгораниям может проехать техника, занимающаяся тушением.

По данным врио губернатора, в регионе на тушении работают 18 воздушных судов и более девяти тысяч человек.