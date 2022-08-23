В Рязанской области 24 августа ожидается до +34 градусов
Прогноз погоды на среду опубликовали на сайте регионального управления МЧС.
В Рязанской области в среду, 24 августа, ожидается до +34 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте
По данным синоптиков, в области осадков не ожидается. Ветер восточный со скоростью 4-9 м/с.
Температура воздуха по региону ночью +13, +18 градусов. Днем потеплеет до +29, +34 градусов. Местами возможна жара.
Ранее управление МЧС опубликовало метеопредупреждение о жаре.