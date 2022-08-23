В Рязани прошел торжественный митинг в честь отправки контрактников в зону спецоперации

С приветственным словом выступила глава города Татьяна Панфилова.

В Рязани прошел торжественный митинг в честь отправки контрактников в зону спецоперации. Об этом сообщили на сайте городской думы .

В мероприятии участвовала глава муниципального образования Татьяна Панфилова. Она обратилась к военным с напутственным словом. От имени городской думы чиновница пожелала солдатам хорошей службы.

«Вам выпала честь защищать нашу Родину в специальной военной операции. Мы уверены, что у вас все получится, что вы будете честно и ответственно служить, выполнять поставленные боевые задачи. А ваши семьи вас обязательно дождутся. Мы готовы помогать вам, вашим родным и близким. Удачной командировки!» — сказала Панфилова.