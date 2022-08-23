В Рязани подвели итоги фестиваля «Небо России-2022»

В Рязани закрылся 20-й спортивный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2022». Церемонию провели в центре соревнований в спортивном комплексе «Атрон».

На встрече подвели итоги 13-го Кубка Рязанской области по воздухоплавательному спорту и наградили победителей 16-го Кубка России по воздухоплавательному спорту.

По итогам 13-го Кубка Рязанской области по воздухоплавательному спорту «золото» — у Владимира Ермакова (общий зачет — 7662 балла), «серебро» в этом году получил молодой пилот Марк Стенин. Его результат — 6717 баллов. Замыкает тройку лидеров спортивный директор фестиваля Александр Маврин с результатом 6098 баллов.

Маврин поблагодарил участников и организаторов фестиваля.

«Благодаря сплоченной работе всех и нацеленности на общий результат фестиваль и спортивные состязания прошли на очень высоком уровне, несмотря на неблагоприятные погодные условия, — сказал спортивный директор.

Президент федерации воздухоплавания России Иван Меняйло отметил, что каждый год организаторы «Неба России» предлагают пилотам новые возможности. Он пожелал организаторам продумать изменения продолжительности фестиваля и выразил уверенность, что в следующем году будет больше команд участников соревнований.

По итогам десяти спортивных заданий первое место Кубка России с 7933 баллами занял пилот из Тулы Андрей Кульков (аэростат «Hola»), второе с с 7662 очками — пилот Иван Меняйло (аэростат «Цветной», Красногорск), на третьем месте оказался, Евгений Чубаров с 7308 баллами (аэростат «Euroball», Москва).

В конце церемонии директор фестиваля «Небо России-2022» Лев Маврин пожелал всем успехов и пригласил на фестиваль «Небо России-2023».

Напомним, РЗН. инфо публиковал фоторепортаж с вечернего полета фестиваля.