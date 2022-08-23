В Рязани подростки сломали шлагбаум на въезде на частную стоянку

Их зафиксировала камера видеонаблюдения.

В Рязани подростки сломали шлагбаум на въезде на частную стоянку. Пост об этом во вторник, 23 августа, опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Инцидент случился в ночь на вторник около 01.44 вблизи дома № 61 по улице Чапаева.

«Сегодня они сломали шлагбаум на въезде на частную стоянку. Их запечатлели камеры наружного видеонаблюдения. Если не свяжутся в ближайшее время, то на них будет написано заявление в полицию», — говорится в посте.

На кадрах видно, как несколько подростков вошли на территорию. Один из них прыгнул на шлагбаум и упал.

Подробности выясняются.