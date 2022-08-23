В Рязани отключили воду на восьми улицах
Холодной воды не будет до 17.00. Публикуем полный список адресов.
В Рязани отключили холодную воду на восьми улицах. Об этом во вторник, 23 августа,
Так, до 17.00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Старореченская, дома №№ 15 корпус 1, 15 корпус 2, 15 корпус 3, 17, 17а, 19, 19а, 48, 50, 52, 54, 56;
- улица 1-я Безбожная, дома №№ 10, 12, 6, 8;
- улица 2-я Безбожная, дома №№ 1, 2, 3, с №№ 5 по 7, 6, 9;
- улица Коммунистический переулок, дома №№ 10, 3, 6, 8, 9;
- улица Комсомольский переулок, дома №№ 1, 10, 12, 15, 2, 4, 5, 6, 9;
- улица Первомайский проспект, дома №№ 63, 70/1, 72, 74 корпус 1, 78/93;
- площадь Димитрова, дома №№ 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3;
- улица Транспортный переулок, дома №№ 12, 4.
Подвоз технической воды продлится до 15.00 вблизи дома № 68/2 на Первомайском проспекте.
Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.