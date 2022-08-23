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В Рязани отключили воду на восьми улицах
Холодной воды не будет до 17.00. Публикуем полный список адресов.

В Рязани отключили холодную воду на восьми улицах. Об этом во вторник, 23 августа, сообщается на сайте мэрии.

Так, до 17.00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Старореченская, дома №№ 15 корпус 1, 15 корпус 2, 15 корпус 3, 17, 17а, 19, 19а, 48, 50, 52, 54, 56;
  • улица 1-я Безбожная, дома №№ 10, 12, 6, 8;
  • улица 2-я Безбожная, дома №№ 1, 2, 3, с №№ 5 по 7, 6, 9;
  • улица Коммунистический переулок, дома №№ 10, 3, 6, 8, 9;
  • улица Комсомольский переулок, дома №№ 1, 10, 12, 15, 2, 4, 5, 6, 9;
  • улица Первомайский проспект, дома №№ 63, 70/1, 72, 74 корпус 1, 78/93;
  • площадь Димитрова, дома №№ 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3;
  • улица Транспортный переулок, дома №№ 12, 4.

Подвоз технической воды продлится до 15.00 вблизи дома № 68/2 на Первомайском проспекте.

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.