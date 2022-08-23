В Роспотребнадзоре сочли излишними дополнительные меры против коронавируса в школах
Глава Роспотребнадзора заявила, что дополнительные меры против коронавируса в школах сочли излишними. Об этом сообщил
Попова отметила, что территориальным органам нужно обратить внимание на готовность к организации питания, соблюдения всех действующих санитарных и противоэпидемических требований.
«На сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется», — заявила глава ведомства.