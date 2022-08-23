В Путятинском районе полицейские остановили пьяного водителя
Инцидент произошел в селе Унгор.
В Путятинском районе полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщило издательство «
Инцидент произошел в селе Унгор.
Правоохранители обратили внимание на «ВАЗ-2115». Автомобиль «петлял» и иногда выезжал на «встречку». Чтобы остановить машину, на место вызвали экипаж отдельного взвода ГИБДД МО МВД России «Шацкий».
Автомобиль остановили в Путятине. 34-летний водитель был пьян. Его отстранили.
Выяснилось, что мужчину привлекали к административной ответственности. Ему грозит наказание по статье 264.1 УК РФ.