В Путятине полицейские задержали 16-летнего скутериста без прав
Составлены несколько административных протоколов.
В Путятине полицейские задержали 16-летнего скутериста без прав. Об этом сообщило
На подростка на скутере Stels патрульные обратили внимание во время рейда. Они предположили, что мотоциклист выглядит слишком молодо для вождения. Полицейские остановили его. Выяснилось, что у 16-летнего подростка не было прав.
Молодого человека отстранили от вождения. На место вызвали родителей подростка. Составлены несколько административных протоколов. Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности.