В Приморье водитель без прав спровоцировал ДТП с тремя погибшими

В их числе трехлетний ребенок − его с креслом выбросило из салона на проезжую часть.

В Приморье в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли три человека. Подробности происшествия во вторник, 23 августа, привела пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в Кировском районе. Там 34-летний водитель на автомобиле Toyota Camry ехал в сторону Хабаровска из Владивостока. Он превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, в результате чего врезался в грузовик DAF XF с прицепом KRONE SD, которым управлял 60-летний мужчина.

Погибли трое пассажиров иномарки: трехлетний ребенок — его с креслом выбросило из салона на проезжую часть дороги, 45-летняя мать несовершеннолетнего и 41-летняя супруга водителя легковушки. Водитель и двое детей — 11-летняя девочка и четырехлетний мальчик, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В полиции установили, что водитель «Тойоты» не имел прав на управление транспортными средствами. Также его неоднократно привлекали к административной ответственности за пьяную езду и вождение без прав.