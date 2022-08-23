В Подмосковье десятилетний ребенок погиб после падения на него горки
Трагедия произошла в поселке Деденево.
В Подмосковье на десятилетнего ребенка рухнула горка на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба областной
Трагедия произошла в поселке Деденево Дмитровского городского округа в понедельник, 22 августа.
Конструкция опрокинулась на мальчика на детской площадке. «В результате ребенок скончался на месте происшествия», — написали в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело. Прокуратура начала проверку.