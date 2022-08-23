В Лесопарке извинились за перепутанные цвета флага России
В Лесопарке извинились за перепутанные цвета флага России, который был размещен ко всероссийской акции «Держи флаг по ветру». Сообщение об этом опубликовано в группе «
«Друзья, приносим свои искренние извинения за техническую некорректность фонового баннера, размещенного в Лесопарке к проведению Всероссийской патриотической акции „Держи флаг по ветру“», — такое сообщение опубликовали представители Лесопарка под фото с неправильными цветами триколора.
Отметим, что на снимке изображены цвета флага России в обратном порядке.