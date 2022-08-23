В Госдуме рассказали, когда в России вернут масочный режим

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов рассказал, когда в России могут вернуть масочный режим. Об этом он сообщил изданию « Подъем ».

По его словам, за последние две недели наблюдается «взрывной рост» заболеваемости коронавирусом.

Тумусов заявил, что власти примут меры, если цифры будут расти такими же «катастрофическим темпами».

«Если в целом по стране начнет превышать 60 тысяч, то властям придется принимать такого рода меры», — заявил чиновник.

Ранее появилась информация, что «Магнит» вводит масочный режим для сотрудников магазинов.