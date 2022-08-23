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В Госдуме рассказали, когда в России вернут масочный режим

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов рассказал, когда в России могут вернуть масочный режим. Об этом он сообщил изданию «Подъем».

По его словам, за последние две недели наблюдается «взрывной рост» заболеваемости коронавирусом.

Тумусов заявил, что власти примут меры, если цифры будут расти такими же «катастрофическим темпами».

«Если в целом по стране начнет превышать 60 тысяч, то властям придется принимать такого рода меры», — заявил чиновник.

Ранее появилась информация, что «Магнит» вводит масочный режим для сотрудников магазинов.