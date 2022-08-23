В Чувашии трое человек погибли после столкновения двух автомобилей
Авария случилась вечером в понедельник, 22 августа, около 22:00, на 79 километре трассы «Аниш».
В Чувашии трое человек погибли после столкновения двух автомобилей. Об этом сообщило
Авария случилась вечером в понедельник, 22 августа, около 22:00, на 79 километре трассы «Аниш», недалеко от деревни Чагаси.
По информации министерства, между собой столкнулись Ford Focus и ВАЗ-2112. В результате аварии погибли водитель и пассажиры отечественной легковушки: двое молодых людей и девушка.
Специалисты устанавливают обстоятельства трагедии.