В четырех селах Рязанского района на два дня отключат подачу газа
Ограничения связаны с заменой отключающих устройств в Агро-Пустыни.
В четырех селах Рязанского района на два дня отключат подачу газа. Об этом сообщило ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
Ограничения связаны с заменой отключающих устройств в Агро-Пустыни. Работы проходят в рамках подготовки к отопительному сезону.
Подачу газа отключат с 8:00 25 августа до 17:00 26 августа по адресам:
- село Заокское;
- село Коростово;
- село Агро-Пустынь;
- село Поляны (улицы 1 Мая, Пушкина, Ряжская, Кирова, Колхозная, Горького, Комсомольская, Ленина, Либкнехта, Октябрьская, Свободы, Революции, 1-я Садовая, Колхозный проезд, Советская площадь).