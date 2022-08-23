Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
31°
Срд, 24
32°
Чтв, 25
33°
ЦБ USD 59.74 0.61 23/08
ЦБ EUR 59.53 0.14 23/08
Нал. USD 62.5 / 61.69 23/08 15:10
Нал. EUR 63.55 / 61.19 23/08 13:19
Новости
Публикации
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
4 646
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
4 993
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
43 898
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
16 746
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В центре Рязани полицейские задержали вора из супермаркетов
В руках у 18-летнего мужчины был пакет с кухонными ножами, шоколадными конфетами и средствами личной гигиены.

В центре Рязани полицейские задержали вора из супермаркетов. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Двигаясь по улицам Рязани, патрульные обратили внимание на мужчину, который странно себя вел. Увидев полицейских, он стремительно скрылся в переулке.

Прохожего правоохранители догнали на улице Свободы. Его остановили. В руках мужчина держал пакет с кухонными ножами в упаковках, коробками шоколадных конфет и средствами личной гигиены.

Полицейские узнали, что 18-летний рязанец причастен к краже этих предметов из двух супермаркетов неподалеку. Его задержали.

На место вызвали сотрудники отдела МВД по Советскому району. Они готовят материалы для возбуждения дела по статье 158 УК РФ («Кража»).