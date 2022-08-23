В центре Рязани полицейские задержали вора из супермаркетов

В руках у 18-летнего мужчины был пакет с кухонными ножами, шоколадными конфетами и средствами личной гигиены.

В центре Рязани полицейские задержали вора из супермаркетов. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Двигаясь по улицам Рязани, патрульные обратили внимание на мужчину, который странно себя вел. Увидев полицейских, он стремительно скрылся в переулке.

Прохожего правоохранители догнали на улице Свободы. Его остановили. В руках мужчина держал пакет с кухонными ножами в упаковках, коробками шоколадных конфет и средствами личной гигиены.

Полицейские узнали, что 18-летний рязанец причастен к краже этих предметов из двух супермаркетов неподалеку. Его задержали.

На место вызвали сотрудники отдела МВД по Советскому району. Они готовят материалы для возбуждения дела по статье 158 УК РФ («Кража»).