В центре Рязани полицейские задержали вора из супермаркетов
В руках у 18-летнего мужчины был пакет с кухонными ножами, шоколадными конфетами и средствами личной гигиены.
В центре Рязани полицейские задержали вора из супермаркетов. Об этом сообщило
Двигаясь по улицам Рязани, патрульные обратили внимание на мужчину, который странно себя вел. Увидев полицейских, он стремительно скрылся в переулке.
Прохожего правоохранители догнали на улице Свободы. Его остановили. В руках мужчина держал пакет с кухонными ножами в упаковках, коробками шоколадных конфет и средствами личной гигиены.
Полицейские узнали, что 18-летний рязанец причастен к краже этих предметов из двух супермаркетов неподалеку. Его задержали.
На место вызвали сотрудники отдела МВД по Советскому району. Они готовят материалы для возбуждения дела по статье 158 УК РФ («Кража»).