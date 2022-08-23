Рязанский приборный завод представил продукцию на форуме «Армия-2022»

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) принял участие в работе Международного военно-технического форума «Армия-2022» в Подмосковье. Предприятие представило образцы своей продукции в составе объединенной экспозиции АО «КРЭТ».

«В этом году на форуме „Армия“ наш завод представлял широкий спектр продукции. Наряду с изделиями, которые разрабатывает и производит АО „ГРПЗ“ для авиации, демонстрировались также электрозарядные станции для электромобилей и медицинская техника. Среди экспонатов предприятия — электрозарядная станция постоянного тока ФОРА ЭЗС-DC, предназначенная для зарядки двух электромобилей постоянным и переменным током, настенная электрозарядная станция ФОРА ЭЗС-AC для паркинга, медицинские офтальмологические приборы: тонометры для измерения внутриглазного давления ТГДц-01, ТГДц-03 и магнитотерапевтический аппарат АМТО-02, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Выпуск конкурентоспособной продукции для самых разных отраслей обеспечивают мощная научная база, высокий профессионализм работников предприятия и современное производство, которое в соответствии с требованиями времени модернизируется и развивается».

Международный военно-технический форум «Армия» ежегодно проводит Министерство обороны России. В 2022 году в мероприятии приняли участие около 1500 российских и иностранных компаний, представивших более 28 тысяч образов продукции. Формат форума предусматривал выставочные экспозиции, демонстрационные и научно-деловые программы, а также культурно-художественные мероприятия.