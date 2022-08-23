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Россельхознадзор отреагировал на гибель пчел под Рязанью

Россельхознадзор отреагировал на гибель пчел под Рязанью. Об этом РЗН. инфо сообщил пчеловод.

По его словам, фермеру Владимиру Мимоглядову вынесено предостережение из-за нарушений при обработке полей химикатами.

Речь идет об участках возле села Дятлово. Собеседник рассказал, что из-за неправильной обработки полей, у него и других пчеловодов этим летом погибли пчелосемьи. Мужчина отметил, что сразу направил обращение о гибели пчел в Россельхознадзор и в прокуратуру.

Он подчеркнул, что хотел, чтобы деятельность фермеров велась в соответствии с законом о пчеловодстве.

«Установлено, что в действиях индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Мимоглядова имеются признаки нарушения статьи 16 Федерального закона „О пчеловодстве в российской Федерации“ и статьи 22 „О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами“, санитарных правил и нормативов СанПиН. В связи с чем ему объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации», — говорится в ответе Россельхознадзора.

Пчеловод сообщил, что в обработкой территорий помимо Мимоглядова занимался еще один фермер, которому тоже вынесено предостережение. Мужчина надеется, что после этого конфликты с рязанскими фермерами прекратятся.

Ранее РЗН. инфо рассказывало о конфликте пчеловодов и фермера в Рязанском районе из-за обработки полей химикатами. Пчеловоды рассказали, что обработку полей начинают около шести часов вечера, когда пчелы еще не вернулись в ульи. После нескольких таких обработок пчелы в деревнях Бурмино и Дятлово погибли. Фермер в свою очередь опроверг обвинение и сообщил, что проводит обработку полей по закону.