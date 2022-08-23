Рослесхоз: в Рязанской области тушение огня ведется круглосуточно
Рослесхоз опубликовал карту тушения пожаров.
Тушение огня проводится в круглосуточном режиме. Об этом во вторник, 23 августа,
Уточняется, что всего проложено 18,5 километров минерализованных полос, продолжается опашка территории. Также пожарные локализовали три кромки пожара.
Также известно, что на тушении лесных пожаров в регионе работают более девяти тысяч человек, задействовано свыше 1,5 тысяч единиц спецтехники и 18 воздушных судов.