Появилось видео «горящей земли» на территории свалки на окраине Рязани
Речь идет о возгорании на свалке СНТ «Нефтяник», которое произошло еще в воскресенье, 21 августа. По словам очевидцев, возгорание до сих пор не ликвидировали.
Рязанцы сняли на видео «горящую землю» вблизи горящей свалки на окраине города. Кадры во вторник, 23 августа,
Речь идет о возгорании на свалке СНТ «Нефтяник», которое произошло еще в воскресенье, 21 августа.
«Вот так горит земля. Что же зарыли под землей?» — говорится в подписи к публикации.
По словам рязанцев, пожар до сих пор не ликвидировали.