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«Ножичком пырнут и все». Жителей Приокского беспокоит бесхозный сад возле школы
По словам рязанцев, территория заросла высокой травой и кустами, не убирается от мусора, а по вечерам там собираются люди с горячительными напитками.

Жители Приокского рассказали РЗН. инфо о плачевном состоянии яблоневого сада возле школы № 40.

Так сад выглядел ранее

По словам рязанцев, территория заросла высокой травой и кустами, не убирается от мусора, а по вечерам там собираются люди с горячительными напитками.

«Территория сада принадлежала учебному заведению, но уже много лет как школа отгородила ее забором. Раньше чисто и аккуратно, можно было прогуляться, яблоки пособирать. Теперь мимо сада страшно ходить, джунгли. Не знаешь, кто может выпрыгнуть из кустов. Ножичком пырнут и все. Детям своим там не разрешаю по вечерам ходить», — посетовала местная жительница.

Фото сада сейчас

Чтобы понять, какая судьба ждет яблоневый сад дальше, редакция отправила запрос в мэрию. В администрации города РЗН. инфо сообщили, что с 15 октября 2010 года яблоневый сад, ранее принадлежавший школе № 40, находится за границей школьного земельного участка.

«Яблоневый сад площадью 2803 кв. м расположен на земельном участке с видом разрешенного использования: строительство многоэтажного жилого дома, для многоэтажной застройки (5-12 этажей)», — пояснили в мэрии.

Участок, где расположен сад

Примечательно, что в нескольких метрах от яблоневого сада находится учебное заведение, центр социального обслуживания и жилые дома. Шум и строительные работы могут стать серьезной помехой для учебного процесса и комфорта других жителей. К тому же, для строительства жилых домов территории явно недостаточно. Однако пока сад продолжает зарастать и привлекать внимание людей без определенного места жительства.